Се слoужувате? Инфантино го нарече ова СП најуспешно

Претседателот на ФИФА, Џани Инфантино, зборуваше за успехот на Светското првенство 2026.

Според организаторите, стапката на пополнетост на стадионите по 44 натпревари од групната фаза на Светското првенство е во просек 99,6 проценти.

-Неверојатно е. Поголемо од сè што светот некогаш видел – не само фудбалски настан, туку настан во секоја смисла на зборот. Тоа е најуспешниот настан во историјата. Стадионите се полни, градовите се полни, атмосферата е величествена, изјави Инфантино на официјалната веб-страница на ФИФА.

По две кола од Светското првенство 2026 пласман во нокаут фазата веќе изборија: Мексико, САД, Германија, Аргентина, Франција, Норвешка и Колумбија.

Светското првенство 2026 година се одржува од 11 јуни до 19 јули. Учествуваат четириесет и осум национални репрезентации. За прв пат во историјата, турнирот се одржува во три земји: Мексико, САД и Канада.