 Skip to main content
24.06.2026
Република Најнови вести
Среда, 24 јуни 2026
Неделник

Се слoужувате? Инфантино го нарече ова СП најуспешно

Фудбал

24.06.2026

Претседателот на ФИФА, Џани Инфантино, зборуваше за успехот на Светското првенство 2026.

Според организаторите, стапката на пополнетост на стадионите по 44 натпревари од групната фаза на Светското првенство е во просек 99,6 проценти.

-Неверојатно е. Поголемо од сè што светот некогаш видел – не само фудбалски настан, туку настан во секоја смисла на зборот. Тоа е најуспешниот настан во историјата. Стадионите се полни, градовите се полни, атмосферата е величествена, изјави Инфантино на официјалната веб-страница на ФИФА.

Првиот човек на ФИФА тврди дека паузите за хидратација не носат пари

По две кола од Светското првенство 2026 пласман во нокаут фазата веќе изборија: Мексико, САД, Германија, Аргентина, Франција, Норвешка и Колумбија.

Светското првенство 2026 година се одржува од 11 јуни до 19 јули. Учествуваат четириесет и осум национални репрезентации. За прв пат во историјата, турнирот се одржува во три земји: Мексико, САД и Канада. 

Поврзани вести

Фудбал  | 24.06.2026
Првиот човек на ФИФА тврди дека паузите за хидратација не носат пари
Фудбал  | 11.06.2026
Првиот човек на ФИФА ги брани високите цени на билетите за СП
Фудбал  | 30.04.2026
Инфантино доби поддршка од Африка и Азија за нов мандат