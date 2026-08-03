 Skip to main content
03.08.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 3 август 2026
Неделник

ПСЖ ѝ нуди на Парма 33 милиони евра за јапонскиот голман Зион Сузуки

Фудбал

03.08.2026

Instagram / zionsuzuki

Актуелниот европски првак ПСЖ му се приклучи на Јувентус во трката за потписот на голманот на Парма, Зион Сузуки, испраќајќи официјална понуда за јапонскиот репрезентативец.

Италијанските медиуми објавија дека францускиот тим е подготвен да плати 33 милиони евра обесштетувањеза Сузуки.

Instagram / zionsuzuki

Јапонскиот репрезентативен голман, кој е роден во Њујорк, се етаблираше во еден од најдобрите голмани во Серија А откако ѝ се приклучи на Парма, одигрувајќи 57. натпревари во италијанската Серија А.

Голманот на јапонската репрезентација има договор со Парма до 2029 година.

Поврзани вести

Ракомет  | 18.09.2025
Пелистер поразен во финишот од ПСЖ во Лигата на шампиони
Фудбал  | 15.06.2025
Луис Енрике: ПСЖ има амбиција да продолжи да победува за да им го отежни животот на противниците
Фудбал  | 01.06.2025
Златното дете на ПСЖ: Во финалето од Лигата на шампионите Дезире Дуе запиша неколку рекорди