Instagram / zionsuzuki

Актуелниот европски првак ПСЖ му се приклучи на Јувентус во трката за потписот на голманот на Парма, Зион Сузуки, испраќајќи официјална понуда за јапонскиот репрезентативец.

Италијанските медиуми објавија дека францускиот тим е подготвен да плати 33 милиони евра обесштетувањеза Сузуки.

Instagram / zionsuzuki

Јапонскиот репрезентативен голман, кој е роден во Њујорк, се етаблираше во еден од најдобрите голмани во Серија А откако ѝ се приклучи на Парма, одигрувајќи 57. натпревари во италијанската Серија А.

Голманот на јапонската репрезентација има договор со Парма до 2029 година.