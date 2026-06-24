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Неделник

Нејмар конечно вечерва ќе настапи!

Фудбал

24.06.2026

 Селекторот на бразилската репрезентација, Карло Анчелоти, објави дека напаѓачот Нејмар е подготвен да ги одигра сите 90 минути во второто коло од групната фаза на Светското фудбалско првенство 2026 против Шкотска. 

Триесет и четиригодишниот Бразилец ги пропушти првите два натпревари на Бразил на овој Мундијал.

– Нејмар е во форма, добро тренираше оваа недела и е добро подготвен за натпреварот. Сите сме многу задоволни. Неговите квалитети можат да донесат многу за тимот. Може да ги игра сите 90 минути и се чувствува добро. Нејмар покажа многу добра работна етика во последно време. Ги познава своите соиграчи многу добро, работи многу добро и е многу сериозен. Многу сум задоволен од него. Тој го носи своето искуство и знаење за фудбалот, го цитира AS Анчелоти.

Натпреварот Шкотска – Бразил ќе се одржи на полноќ среда кон четврток на стадионот „Хард Рок“ во Мајами Гарденс

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