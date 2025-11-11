Над 1000 фудбалери уапсени во Турција поради обложување

Осум лица, вклучувајќи го и претседателот на прволигашот Ејупспор, Мурат Озкај, официјално се уапсени денеска во Турција под сомнение за обложување на резултати на фудбалски натпревари, додека Турската фудбалска федерација (ТФФ) суспендираше 1.024 играчи и почна дисциплински истраги против нив.

Овие апсења и суспензии уследија откако минатата недела беа суспендирани 149 турски фудбалски судии кои активно се обложувале.

Од вкупно суспендираните 1.024 фудбалери, 27 се од клубови од Првата турска лига, меѓу кои и од актуелниот шампион Галатасарај и градскиот истанбулски ривал Бешикташ.

Поради големиот број суспендирани играчи, ТФФ побара од ФИФА посебен 15-дневен период за трансфери на нациоално ниво за да можат клубовите да ги пополнат празнините во своите состави.

Паралелно со ова, ТФФ соопшти вечерва дека натпреварувањата во Втората и Третата лига се суспендирани за период од две недели