Мурињо вечерва против своите „Кралеви“

Тренерот на Бенфика, Жозе Мурињо, ги сподели своите очекувања за дуелите во плејофот од Лигата на шампионите против Реал Мадрид.

– Многу тежок натпревар е, нема сомнение. Го одигравме само првото полувреме. Трубин нема да биде во напад на „Естадио да Луж“. Навикнат сум на вакви натпревари – го правам ова целиот свој живот. Ќе го играме првиот натпревар со ладна глава, амбиција и самодоверба. Знаеме што им направивме на кралевите на Лигата на шампионите… тие се ранети. А ранетиот крал е опасен, го цитира Мурињо „Sport.es“.

Првиот натпревар меѓу тимовите ќе се одржи на „Естадио да Луж“ во Лисабон вечер со почеток во 21 часот.

Во јануари, Бенфика го победи Реал Мадрид со 4:2 во првата фаза во Лигата на шампиони