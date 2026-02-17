 Skip to main content
17.02.2026
Република Најнови вести
Вторник, 17 февруари 2026
Неделник

Мурињо вечерва против своите „Кралеви“

Фудбал

17.02.2026

 Тренерот на Бенфика, Жозе Мурињо, ги сподели своите очекувања за дуелите во плејофот од Лигата на шампионите против Реал Мадрид.

– Многу тежок натпревар е, нема сомнение. Го одигравме само првото полувреме. Трубин нема да биде во напад на „Естадио да Луж“. Навикнат сум на вакви натпревари – го правам ова целиот свој живот. Ќе го играме првиот натпревар со ладна глава, амбиција и самодоверба. Знаеме што им направивме на кралевите на Лигата на шампионите… тие се ранети. А ранетиот крал е опасен, го цитира Мурињо „Sport.es“.

Првиот натпревар меѓу тимовите ќе се одржи на „Естадио да Луж“ во Лисабон вечер со почеток во 21 часот. 

Во јануари, Бенфика го победи Реал Мадрид со 4:2 во првата фаза во Лигата на шампиони

Поврзани вести

Фудбал  | 29.01.2026
Карма: Мурињо го елиминираше Реал Мадрид, но во плејофот може да игра токму против „Кралевите“
Фудбал  | 29.01.2026
Mурињо е „луд“: Му требаше два гола разлика да оди понатаму, еве како прослави
Фудбал  | 22.01.2026
Мурињо реди порази и во ЛШ
﻿