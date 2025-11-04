 Skip to main content
04.11.2025
Република Најнови вести
Вторник, 4 ноември 2025
Неделник

Ќе игра ли Елмас? Ослабениот Наполи очекува нови бодови во ЛШ

Фудбал

04.11.2025

Facebook / Antonio Conte

Тренерот на Наполи, Антонио Конте, ги отфрли критиките упатени кон неговиот тим за променливите изданија во тековната сезона. 

-Со победа вечер против Ајнтрахт можеме да се вратиме на вистинскиот пат во Лигата на шампионите. Знаеме дека се соочуваме со силен противник, но сите противници се силни на ова ниво. Имаме амбиции да се натпреваруваме на европската сцена. Слушаме многу критики од почетокот на сезоната, но штом сме лидери во Серија А, работите не се толку лоши, изјави Конте на прес-конференција.

Натпреварот Наполи – Ајнтрахт Франкфурт од 4.коло во Лигата на шампионите е закажан за вечер од 18:45 часот на стадионот „Армандо Диего Марадона“ во Неапол.

По првите три кола, Наполи е на 23.место со три освоени бода, Ајнтрахт Франкфурт е позиција погоре (22. место) исто така со три бода. 

