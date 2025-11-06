 Skip to main content
06.11.2025
Република Најнови вести
Четврток, 6 ноември 2025
Неделник

Јамал блескаше во ЛШ

Фудбал

06.11.2025

 Напаѓачот на Барселона, Ламин Јамал, се осврна на нерешените 3:3 со Клуб Бриж синоќа на гостински терен во четвртото коло од Лигата на шампионите.

– Беше тежок натпревар. Барселона сакаше да освои три бода, но не можевме. Не размислував за мојата игра. Сакав тимот да победи. Мило ми е што добив повеќе време за играње – тоа е важно по моето закрепнување, изјави Јамал по натпреварот во Белгија.

Барселона освои седум бода и се искачи на 11. место на табелата. Клуб Бриж е на 22-ро место со четири бода

Поврзани вести

Спорт шоу  | 13.10.2025
Jaмал од хеликоптер ги гледаше убавините на Хрватска
Фудбал  | 14.09.2025
Баерн за малку ќе потпишел со Јамал
Спорт шоу  | 29.08.2025
Oваа аргентинска пејачка ја „смува“ Јамал
﻿