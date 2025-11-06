 Skip to main content
Наградата „Гонкур“ годинава за Лоран Мовиње за романот „Празната куќа“

Култура

06.11.2025

Францускиот институт во Скопје соопшти дека овогодинешната Гонкурова награда му е доделена на Лоран Мовиње за романот „Празната куќа“ (La Maison Vide).

Романот, кој има 750 страници, ја оживува приказната на семејството на авторот, преку избришаното лице на неговата баба од старите семејни фотографии. Во ова дело, сеќавањата, имагинацијата и скриените семејни тајни се преплетуваат во наратив што истовремено ја истражува интимата и колективното наследство.

„Празната куќа“ е опишан како роман што го запира здивот — од убавина, тага и гнев. Со длабока психолошка чувствителност и естетска прецизност, Мовиње создава книжевен простор во кој минатото се појавува како жив организам, полн со болка, љубов и некажани вистини.

