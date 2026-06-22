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Понеделник, 22 јуни 2026
Неделник

Германија без Шлотербек до крајот на Светското првенство

Фудбал

22.06.2026

Instagram / nico.schlotterbeck

Германската фудбалска репрезентација до крајот на Светското првенство ќе биде без дефанзивецот Нико Шлотербек, кој го заврши настапот на мундијалскиот турнир поради повреда на глуждот.

Според извештаите на „Билд“ и „Скај“, репрезентативецот од редовите на Борусија Дортмунд ги скинал лигаментите на левиот глужд за време на натпреварот во саботата против Брегот на Слоновата Коска, на кој Германија победи со 2-1.

Дваесетишестгодишниот Шлотербек, според првичните лекарски проценки, ќе отсуствува околу два месеци.

Медиумите наведуваат дека местото на Шлотербек ќе го заземе искусниот Антонио Рудигер, кој неодамна го продолжи договорот со Реал Мадрид за уште една година.

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