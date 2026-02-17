Галатасарај – Јувентус 5-2

Фрипик

Тежок пораз со 5:2 претрпе Јувентус вечерва на гостувањето во Истанбул кај Галатасарај во првиот натпревар од плејофот на Лигата на шампионите.

Ноа Ланг, позајмен од Наполи, постигна два гола за домаќините. Холанѓанецот постигна гол во 49. и 75. минута. Габриел Сара (15. минута), Давинсон Санчез (60. минута) и Саша Бое (86. минута) дадоа по еден гол за турскиот претставник.

Десет Купмајнери беше двоен стрелец за тимот од Торино, во 16. и 32. минута.

Јувентус имаше играч помалку од 67. минута, кога Хуан Кабал доби втор жолт картон.

Реваншот ќе се одржи во Торино на 25 февруари.