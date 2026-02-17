 Skip to main content
18.02.2026
Република Најнови вести
Среда, 18 февруари 2026
Неделник

Галатасарај – Јувентус 5-2

Фудбал

17.02.2026

Фрипик

Тежок пораз со 5:2 претрпе Јувентус вечерва на гостувањето во Истанбул кај Галатасарај во првиот натпревар од плејофот на Лигата на шампионите.

Ноа Ланг, позајмен од Наполи, постигна два гола за домаќините. Холанѓанецот постигна гол во 49. и 75. минута. Габриел Сара (15. минута), Давинсон Санчез (60. минута) и Саша Бое (86. минута) дадоа по еден гол за турскиот претставник.

Десет Купмајнери беше двоен стрелец за тимот од Торино, во 16. и 32. минута.

Јувентус имаше играч помалку од 67. минута, кога Хуан Кабал доби втор жолт картон.

Реваншот ќе се одржи во Торино на 25 февруари.

