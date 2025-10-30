ФФМ со уште една доживотна суспензија за фудбалер

Дисциплинската комисија во рамки на ФФМ, информира дека по обезбедувањето на нов доказен видео материјал во дисциплинската постапка против ФК Беса Слупчане, а поради направениот инцидент на одиграниот натпревар ФК Беса – ФК Аеродром 2018, натпревар од 8. коло од Трета лига – Север, утврдено е дека во инцидентот учествувал и домашниот фудбалер, Бехар Демири.

Против наведениот играч ќе биде изречена дисциплинска санкција – исклучување од фудбалската организација (доживотна суспензија).

Дисциплинскиот комесар на Трета лига – север ги повикува сите лица кои располагаат со видео или друг релевантен доказен материјал поврзан со инцидентот, истиот да го достават за потребите на дисциплинската постапка.

Фудбалската федерација на Македонија повторно најостро го осудува секој облик на насилство на спортските терени и ќе продолжи со бескомпромисна примена на дисциплинските прописи, со цел заштита на интегритетот на натпреварите и безбедноста на сите учесници во фудбалот.