Новите санкции ќе ја чинат Русија 50 милијарди долари годишно вели Зеленски

Скриншот од Си-Би-Ес

Загубите на Русија поради неодамна воведените санкции ќе изнесуваат најмалку 50 милијарди долари (43,2 милијарди евра) годишно, изјави украинскиот претседател Володимир Зеленски, повикувајќи се на извештајот на шефот на украинската Служба за надворешно разузнавање, Олег Ивашченко, пренесува Укринформ .

„Имаме прелиминарни детални разузнавачки проценки за влијанието на новите санкции на нашите партнери врз руската воена машинерија. Има многу информации. Врз основа на ова, ја прилагодуваме нашата комуникација со нашите партнери додека се подготвуваме за нови санкции. Санкциите против нафтените компании веќе предизвикуваат значителни загуби за Русија. Предвидуваме дека, доколку продолжи принципиелниот и постојан притисок врз Москва, нивните загуби ќе изнесуваат најмалку 50 милијарди долари годишно само од неодамна воведените мерки“, рече Зеленски.

Тој, исто така, изрази надеж дека партнерите ќе воведат дополнителни санкции, истакнувајќи дека веќе постојат сигнали што укажуваат во таа насока.

„Количините нафта што арапските земји ги испорачуваат на глобалниот пазар сигурно можат да спречат каква било дестабилизација или скокови на цените за кои Русите зборуваат за да сеат страв“, додаде тој.

Зеленски истакна дека редовната размена на информации со клучните земји-партнери за руски поединци и шеми што заслужуваат санкции продолжува.

Тој нагласи дека „партнерите земаат предвид значаен дел од нашите предлози“ и дека мерките против руската флота танкери мора целосно да се спроведат, пишува Укринформ