Приведен тетовец поради закани кон новинарка на социјалните мрежи

Полицијата во Тетово уапси 49-годишен жител на градот поради закани упатени кон новинарка на социјалните мрежи, соопшти Министерството за внатрешни работи.

На 29 октомври 2025 година, околу 12:30 часот, полициски службеници од СВР Тетово го лишиле од слобода Ф.Р. (49) од Тетово, откако претходно истиот ден, во 10:45 часот, бил пријавен од новинарката Л.В.Т. (34) од Тетово.

Според пријавата, Ф.Р. на социјалните мрежи објавувал статуси со сериозни закани по животот на новинарката и уште неколку други лица.

Осомничениот е задржан во полициска станица во Тетово, а по целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесен соодветен поднесок.