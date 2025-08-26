Анчелоти е на слатки маки, од многу играчи не може да состави тим

Селекторот на бразилската фудбалска репрезентација, Карло Анчелоти, зборуваше за целите на тимот за претстојните натпревари.

– Пред нас се два последни квалификациски натпревари, треба добро да ја завршиме оваа фаза. Задоволен сум од последните два натпревара, но пред сè од позитивната атмосфера во тимот, и мора да ги искористиме овие натпревари против Чиле и Боливија за да одржиме позитивна атмосфера. Ова е многу важно за подготовка за Светското првенство. На следните пријателски натпревари, кои ќе се одржат во октомври, ноември и март, нашата цел е подобро да ги запознаеме играчите. За среќа, Бразил има многу добри играчи од целиот свет. Нема да биде лесно да се состави нов тим, но мора да ги искористиме претстојните натпревари. Ќе имаме 10 месеци да го подготвиме конечниот состав за успешен настап на Светското првенство, изјави Анчелоти за „ЕСПН“.