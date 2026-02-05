 Skip to main content
05.02.2026
Република Најнови вести
Четврток, 5 февруари 2026
Неделник

„Prilep Jazz Weekend“ реагира што пред јубилејното 15- издание не ја доби финансиската поддршка од Мнистерството за култура и туризам

Музика

05.02.2026

Здружението за субкултура „ПП ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ ПРИЛЕП“, организатор на фестивалот „Prilep Jazz Weekend“ реагира што овој Фестивал по 14 години постоење со институционална поддршка, сега, пред јубилејното 15 издание не ја доби финансиската поддршка од Мнистерството  за култура и туризам.

Според здружението, оваа одлука не може и не смее да се третира како изолиран случај.

-„Prilep Jazz Weekend“ не е експеримент, не е моментален проект, не е лична иницијатива без континуитет. Тоа е Фестивал со историја, со публика, со јасна програмска визија и со препознатлив културен идентитет, кој повеќе од една деценија ја гради културната слика на Прилеп и пошироко. Дали континуитетот, квалитетот и публиката повеќе не се релевантни критериуми при распределбата на јавни средства, а комисиите што одлучуваат дали се навистина независни и стручни или селекцијата се прави селективно, по неформални критериуми и под нечиј вкус, притисок или диктат? Со вакви одлуки, културата надвор од главниот град не се развива – таа се гаси тивко, без објаснување и без одговорност, соопштуваат од здружението „ПП ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ ПРИЛЕП“.

Од Здружението категорично бараат транспарентност, образложение и одговорност, зашто, велат, културата не смее да биде жртва на молк, бирократија и селективна поддршка.

