31.10.2025
Република Најнови вести
Петок, 31 октомври 2025
Неделник

„Фрида од Македонија“ со концерт на „Есенски музички свечености“

Музика

31.10.2025

На 02.11.2025г. (недела) со почеток во 20:00 часот во Музејот на македонската борба за самостојност ќе се одржи концерт на женскиот хор „Фрида од Македонија“ насловен „Фрида Музикотерапија“, во рамки на 25. издание на „Есенски музички свечености“. 

Аматерски женски хор ФРИДА е формиран во октомври 2023 година. Основач, раководител и диригент на хорот е Сузана Турунџиева – вокален солист и музички педагог. Хорот функционира во 2 секции/групи составени од по 60тина хористки аматери, со големо хорско искуство.

