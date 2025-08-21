Бела Ноќ – Битола 2025: Крајот на август е асоцијација на Широк Сокак во бело

Крајот на август во Битола отсекогаш има своја симболика – Широк Сокак во бело.

На 22 и 23 август, градот повторно ќе го живее традиционалниот спектакл „Бела Ноќ“, дел од јубилејното издание на Битфест. Два дена, една улица и еден дрес-код. Широк Сокак ќе блесне во своето најсветло издание – како сцена за програма што ги спојува генерациите и ја слави македонската музика.

Оваа година, Белата ноќ ѝ припаѓа на нашата музичка сцена – на гласовите и бендовите што ја носат емоцијата на градот и што ја полнат најубавата улица на Балканот со енергија и блискост.

Детална програма

Петок, 22 август – Детски хепенинг во бело Плато Офицерски дом | Почеток 19:00 • Градинка „Естреја Овадија Мара“ • Маскоти: Мики, Мина, Спајдермен и Куче • Expose Studio – танцов перформанс • Бетмен и Спајдермен – „Мисија другарство“ • Детска театарска претстава – „Едусфера“ • Мими со југотo • Unlimited Coders Academy • „Цртање за Битола“ – инклузивен карактер • ДЈ Милојевиќ • „Ѕвончиња“ – детски хор • „Поп Рокет“ – тинејџерски хор • Дона & Friends • Центар за германски јазик „Илиеви“

Сабота, 23 август – Концертна вечер Плоштад Магнолија | Почеток 21:00 • DJ Тања • Поп Рок Хор „Битвокс“ • Емоушн бенд • Никола Зацески • Тамара Стојковска • Бојана Скeндеровски & Бенд • Александра Јанева & Бенд • Виктор Апостоловски Белата ноќ е традиција, симбол на градот и празник што го обединува Битола. Колку ја сакаме македонската музика, ќе провериме овој викенд на Широк Сокак во бело.