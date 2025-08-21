Мицкоски: За мерката млад земјоделец има 117 апликанти со вредност од 70 милиони денари

Фрипик

Премиерот Христијан Мицкоски денеска присустува на увид на градежни активности на нова детска градинка во Потстаница, Драчево во Општина Кисела Вода. Тој беше запрашан за мерката млад земјоделец на кое даде свое видување.

Подари изборните ограничува не сме во можност да ја промовираме иако огласот е завршен и филтерот е направен, има 117 корисници, апликанти за околку 70 милиони денари, изјаци Мицкоски.

Мерката за поддршка на млад земјоделец е многу значајна иако бројката 117 не делува грандиозно.