„Реквием за еден сон“ денеска во Кинотека-25 години од премиерата на оваа потресна драма, едно од највознемирувачките истражувања на човечката зависност и пропаст

4 МАРТ (ВТОРНИК) 20:00 ч.

25 ГОДИНИ

„РЕКВИЕМ ЗА ЕДЕН СОН“

(Requiem for a Dream)

Игран филм, САД

2000, 102 мин., колор, ДЦП

Режисер: Дарен Аронофски (Darren Aronofsky)

Сценарио: Хуберт Шелби Дарен Аронофски ( Hubert Selby Jr., Darren Aronofsky)

Улоги: Елен Бурстајн, Џаред Лето, Џенифер Конели, Марлон Вајанс (Ellen Burstyn, Jared Leto, Jennifer Connelly, Marlon Wayans)

Сара Голдфарб (Брстин) е пензионерка и вдовица, живее во скромен стан и поголемиот дел од времето го минува гледајќи телевизија. Нејзина омилена емисија е шоуто што промовира психолошка самопомош, и толку е опседната со неа што халуцинира дека гостува во него.

Нејзиниот син Хери (Лето) е зависник од наркотици, замислувајќи дека еден ден со неговиот најдобар пријател Тајрон (Вајанс) ќе станат трговци со дрога и многу богати луѓе. Девојката на Хери, Мерион (Конели) е талентирана за моден дизајн и уметност, но и таа ќе биде проголтана од светот на наркотиците…

Аронофски по големиот успех со неговиот дебитантски филм ПИ (Pi) во РЕКВИЕМ ЗА ЕДЕН СОН ја користи литературната предлошка на култниот писател Селби – познат и по романот „Последниот излез за Бруклин / The Last Exit on Brooklyn“, чија екранизација во режија на Ули Едел (Uli Edel) во 1989 година доживеа голем успех – ја ангажира иконата на новиот Холивуд, Елен Брстин. Улогата на Сара ѝ ја донесе шестата номинација за „Оскар“ (ја има освоено статуетката во 1974 за АЛИСА ВЕЌЕ НЕ ЖИВЕЕ ОВДЕ / Alice Doesn’t Live Here Anymore на Мартин Скорсезе ). Филмот на Аронофски за критиката е еден од најзначајните филмови на преминот на двата века. Неговите визуелни сензации и френетична монтажа (Џеј Рабиновиц / Jay Rabinowitz), како и сугестивната музика на Клинт Мансел (Clint Mansell), му донесоа статус на култен наслов меѓу филмофилите, забележувајќи 37 награди и 70 номинации на филмските фестивали низ светот.

Возрасна категорија: 16 години

Влезница: 150 денари