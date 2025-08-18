 Skip to main content
18.08.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 18 август 2025
Неделник

На Сараевскиот филмски фестивал премиерно прикажан документарниот филм за „Хаустор“

Филм

18.08.2025

Филмски фестивал во Сараево

Документарниот филм на хрватскиот новинар, публицист и режисер Арсен Оремовиќ, „Третиот свет“, посветен на загрепскиот бенд „Хаустор“, синоќа, премиерно беше прикажан на 31-от Сараевски филмски фестивал (СФФ) , собирајќи ги сите членови на таа легендарна група од почетокот на 80-тите.

Филмот на Оремовиќ за „Хаустор“, бенд кој во голема мера ја обликуваше музичката сцена на поранешна Југославија, е во конкуренција за најдобар документарец на годинешниот СФФ и се натпреварува за наградата „Срцето на Сараево“ во овој жанр со уште 11 документарци, вклучувајќи го и филмот „Лекциите на мојот татко“ од режисерката Далија Дозет, уште едно дело од најновата хрватска продукција.

„Третиот свет“ предизвика голем интерес кај сараевската публика и исклучително позитивни реакции бидејќи раскажува интересна приказна за тоа како Хаустор се трансформирал во 1984 година кога двајца од клучните креативци на бендот, Дарко Рундек и Срѓан Захер, решиле да тргнат по различни патишта.

Филмот, кој ја раскажува приказната за тоа како настанал Хаустор, е во процес на снимање од 2020 година, кога Оремовиќ, Рундек и Захер почнаа неформално да разговараат за сè.

Хрватската премиера на филмот е планирана во Вуковар, а проекцијата во Загреб е закажана за 30 септември.

