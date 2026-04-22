22.04.2026
Среда, 22 април 2026
Филмот за Мајкл Џексон во Скопје

Новиот филм за животот на Мајкл Џексон, насловен „Michael“, пристигнува во кината ширум Скопје, а вечерва во Синеплекс се случува македонската премиера, со многу забава изненадувања (од 19 до 21 часот) и коктели наречени по најголемите хитови на кралот на попот,  кој почина во 2009 на 50 години.

Проектот го продуцира Грахам Кинг, познат по успехот на ,,Bohemian Rhapsody”, додека режијата е на Антон Фукуа. Главната улога ја толкува неговиот внук Џафан Џексон, а во актерската екипа се и Колман Доминго, Мајлс Телер и Ниа Лонг. Холивудските медиуми објавија дека филмот имал буџет од 155 милиони долари.

Поврзани вести

Филм  | 20.04.2026
Агенција за филм: Денеска во Синеплекс бесплатна проекција на филмот „Господ постои, името и’ е Петрунија“ на Теона Митевска
Филм  | 18.04.2026
Во Битола предпремиерни проекции на филмот „Железна тврдина“
Филм  | 17.04.2026
Промоција на книга: „Калиграфи на филмското писмо“ од Влатко Галевски