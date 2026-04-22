Филмот за Мајкл Џексон во Скопје

Новиот филм за животот на Мајкл Џексон, насловен „Michael“, пристигнува во кината ширум Скопје, а вечерва во Синеплекс се случува македонската премиера, со многу забава изненадувања (од 19 до 21 часот) и коктели наречени по најголемите хитови на кралот на попот, кој почина во 2009 на 50 години.

Проектот го продуцира Грахам Кинг, познат по успехот на ,,Bohemian Rhapsody”, додека режијата е на Антон Фукуа. Главната улога ја толкува неговиот внук Џафан Џексон, а во актерската екипа се и Колман Доминго, Мајлс Телер и Ниа Лонг. Холивудските медиуми објавија дека филмот имал буџет од 155 милиони долари.