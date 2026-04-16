Секс на брзина? Да, секако, а еве како да го направите навистина исполнувачки за двајцата

Брзиот секс често е потценет. Многу луѓе го сметаат за премногу избрзан и непрактичен, па дури и неисполнувачки. Но, брзиот секс не е скратен пат или замена за стандарден секс.

Тоа е начин да се поврзете, да ја остварите сексуалната желба, да го подобрите расположението, да го намалите крвниот притисок и да го прифатите задоволството во моментот, без потреба од комплексно планирање и организација. Не е важно времето што го имате на располагање, туку колку длабоко го чувствувате и доживувате сексот.

Брз секс – другата димензија на сексот

Луѓето често мислат дека брзиот секс е нешто што е „валкано“ и „евтино“, но тоа е само еден начин да имате секс што може да биде неверојатно еротски и исполнувачки. Бавниот, сензуален секс секогаш е ценет, но брзиот секс носи нешто подеднакво вредно, а тоа е спонтаноста. Кога животот станува забрзан, лесно е интимноста да се стави во втор план. Но, страста не секогаш бара два часа време, свеќи и совршена листа за исполнување. Понекогаш тоа е само поглед, допир и споделена игра што вели „Те сакам“. Брзиот секс не е за прескокнување на предиграта или брзање кон целта. Станува збор за ослободување од очекувањата и потопување во желбата. Всушност, брзиот секс е доста ослободувачки, а вашите посткоитални ендорфини ќе ви кажат многу за тоа. Фокусот се префрла од изведба кон сензација, создавајќи простор за интимност што се чувствува сурова, вистинска и електрична“, објаснува едукаторката за секс, Ел Чејс.

Хемиските придобивки од брзиот секс, и сексот воопшто, се огромен бонус. Сексот ги стимулира окситоцинот, допаминот и ендорфините, што придонесува за посреќен мозок и посилна емоционална врска со вашиот партнер. Исто така, постојат докази кои сугерираат дека редовниот секс може да го намали крвниот притисок поврзан со стресот. Затоа, препуштете се на него на еден или друг начин. Без разлика дали станува збор за брз секс или бавен секс, сè е добредојдено и здраво.

Прифаќање на моментот

Брзиот секс често се однесува на брзи оргазми, особено за мажите. Но, кулминацијата не е единствената мерка за задоволство. Понекогаш најдобриот дел од брзиот секс е интензитетот, итноста, начинот на кој се чувствувате видени и посакувани. Топлината на допирот кожа на кожа, моментот на здив пред контактот, електричниот полнеж на споделено исчекување – тоа е видот на задоволство што трае. За жените, задоволството често се сфаќа како нешто што бара бавно градење, продолжена предигра и „правилни услови“. Но, тоа не е целата слика. Брзиот секс не е за брзање и брзање низ интимноста, туку за прифаќање на моментот каков што е. Кога ќе престанеме да го третираме задоволството како формула, ја отвораме вратата за пофлуидни, поисполнителни искуства“, вели сексуалниот терапевт Кристен Лила, додавајќи дека за целосно да уживаме во брзиот секс, треба да ја прошириме неговата дефиниција.

Таа вели дека брзиот секс не мора да биде исклучиво пенетративен секс, ниту, пак, нужно мора да заврши со оргазам. Таа ги охрабрува своите клиенти да го сметаат брзиот секс како 5, 10 или 20 минути што можат да ги украдат од денот за да се поврзат едни со други.

Ова може да значи пет минути жешко гушкање, брз пенетративен секс, но и кратка орална сесија или „прстување““, вели Лила.

Моќта на спонтаноста

Брзиот секс ве вади од вашата рутина и ве враќа во сегашноста. Тоа е момент што го одзема здивот во ходникот, кујната, бањата, топлината на рацете што се движат со итност, видот на допир што вели: „Ми требаш сега“.

Долгорочните врски можат да се претворат во предвидливост, но брзиот секс е потсетник дека привлечноста не мора да чека вистинско време, туку само потребна е волја. Возбудата не е во она што го правите, туку во тоа како го правите. Спонтаниот, непланиран брз секс може повторно да ја разгори хемијата на начин на кој дури ни сексот на првиот состанок не може“, вели Лила.

Како да го извлечете максимумот од брзиот секс

За да го направите брзиот секс задоволителен, треба да го промените начинот на кој му пристапувате. За да го направите брзиот секс исто толку (ако не и повеќе) пријатен како бавниот секс, пробајте ги овие совети од експерти:

Променете ја локацијата – Брзиот секс не мора да се случува во спалната соба. Новата околина (туш, автомобил, кујна, ходник) го зголемува возбудувањето.

Согласноста е неопходна – Брзиот секс функционира само кога двајцата партнери се подеднакво заинтересирани.

Ентузијазмот и меѓусебниот договор не се нешто што се зема здраво за готово; тие се основа на секој интимен момент.

Прашалниот шепот „сега?“ или познавачкиот поглед можат да го зголемат возбудувањето, но само кога двајцата партнери се подготвени за тоа.

Ослободете се од очекувањата – Ако секогаш се стремите кон „големото финале“, може да пропуштите да уживате во интензитетот на искуството.

Научете што ви функционира – Кога времето е кратко, фокусирањето на она што најмногу ве возбудува (без разлика дали станува збор за одредена позиција, допир или секс играчка) може да го зголеми искуството.

фото: Freepik

Брзо не значи безгрижно

Најдобриот брз секс, иако брз, е свесен. Брзо не значи бессмислено, а краткотрајно не значи отсутно. Брзиот секс може да биде еден од најприсутните, најангажираните моменти на интимност бидејќи нема време за премногу размислување – само за чувство.

Брзиот секс не е лоша верзија на „вистински“ секс, тоа е вистински секс кој е супер интимен, возбудлив и полн со потенцијал. Без разлика дали станува збор за страствен утрински момент пред работа или за жежок бакнеж што се претвора во нешто повеќе, тој нè потсетува дека одличниот секс не е во тоа колку долго трае. Станува збор за тоа колку долго го чувствувате и го паметите. И кога ќе престанете да го давате приоритет на перформансите пред присуството, секое искуство, без разлика дали е брзо или бавно, станува задоволувачко“, вели Чејс.

Извор: Јутарњи