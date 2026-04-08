Повеќе од банка: 1.000 денари подарок и бесплатен Netflix со UniQ пакет за млади

Денес, да се има своја банка е како да се поседува омилениот мобилен телефон. Не е прашање на потреба, туку само на избор. Ако телефонот е нашиот прв комуникациски пријател, тогаш банката е нашиот прв финансиски пријател. Таа не е само место каде потребите се изразуваат во броеви, туку и место каде тие броеви добиваат финансиска димензија и можат да направат нашите соништа да станат реалност.

Затоа е важно да се одбере банка која ги разбира младите и која креира производи како што е UniQ пакетот, создаден според нивните потреби. УНИБанка подготви нова промоција за младите, со која за секој новоотворен UniQ пакет добиваат подарок 1.000 денари. Со UniQ пакетот младите добиваат бесплатна Mastercard® картичка за млади, 0 денари месечен надомест за одржување на сметка, бесплатно мобилно и електронско банкарство, можност за дозволено пречекорување до 15.000 денари без скриени трошоци, како и бесплатна тримесечна претплата на Netflix. Дополнително и попусти и специјални промоции кај избрани трговци, што го прави пакетот навистина уникатен и поволен.

Со цел подобра комуникација со младите УНИБанка има TikTok и Spotify канал и е активно присутна на местата каде што се и младите. Па така во месец март, Банката учествуваше на кариерните денови на Економски факултет во Скопје, каде покрај можностите за вработување, го презентираше и UniQ пакетот, како и заложбите за поддршка на интересите на младите. Дополнително, UniQ пакетот беше претставен и на Fashion Weekend Skopje powered by UNIBank, каде беше најавена и актуелната промоција, подарок од 1.000 денари за секој новоотворен пакет за млади. Во рамки на настанот беше организиран и UNIBank Fin Talk, кој се реализираше во соработка со Луна Стефанова и модниот дизајнер Ѓорѓи Петрушев, основач на македонскиот бренд Georgiya, на кој се разговараше за потребите на младите, а се истакна и важноста на финансиската слобода.

Финансиската слобода не започнува со повеќе пари, туку со контрола над тие што ги имаш. Со фокус на важноста на финансиската писменост и дигитализација, УНИБанка им помага на младите полесно да управуваат со своите финансии и да носат паметни одлуки. Како Банка од доверба, УНИБанка е тука да ги поддржи во секој чекор.

Така ќе биде и во иднина! Веќе во месец април Банката ќе организира работилница за млади во соработка со Економски факултет Скопје, а истовремено ќе учествува и на кариерните денови на Универзитет Гоце Делчев Штип и Државниот универзитет во Тетово.

УНИБанка верува дека финансиската едукација на младите е единствениот пат кон квалитетен и исполнет живот. Младите ќе бидат во фокус и во иднина, и ќе добиваат поддршка во процесот на созревање, растење и нивно обликување во одговорни, мотивирани и независни возрасни личности.