Ненад Димитријевиќ му донесе победа на Баерн

Македонскиот кошаркарски репрезентативец Ненад Димитријевиќ имаше одличен натпревар во победата 85:80 на Баерн синоќа на гостувањето против Виртус Болоња во Евролигата.

Димитријевиќ мечот го заврши со „дабл-дабл“ ефект од 11 поени и 10 асистенции.

Резултати на натпреварите во Евролигата одиграни синоќа:

Хапоел Тел-Авив – Фенербахче 95:80

Жалгирис – Дубаи 65:77

Црвена ѕвезда – Париз 94:81

Олимпијакос – Реал Мадрид 102:88

Барселона – Панатинаикос 79:93

Валенсија – Милано 102:96

Виртус Болоња – Баерн 80:85

Басконија – Макаби Тел-Авив 101:98.

Лидер на табелата е Олимпијакос со 24-12 (победи-порази), пред Валенисја и Фенербахче кои имаат ефект 23-13