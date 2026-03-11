Кредитни картички од УНИБанка – заштеда, флексибилност и премиум привилегии

Безготовинските плаќања одамна се дел од секојдневието на современиот човек. Кредитните картички обезбедуваат сигурност, практичност и финансиска флексибилност при секоја трансакција. Вистинското прашање не е дали да имаме картичка, туку која Банка нуди најмногу вредност.



По однос на поволностите за корисниците, на пазарот особено се издвојува УНИБанка – динамична и современа Банка која задоволството на клиентите го става во прв план.



Со кредитна картичка од УНИБанка, доколку во месецот остварите промет во трговија од минимум 6.000 денари, се ослободувате од членарина – еден од најконкурентните услови на пазарот. Дополнително, клиентите кои остваруваат приливи на сметка во Банката, во првата година се целосно ослободени од членарина, без оглед на висината на прометот.

Посебна вредност носи и повратот на средства (cashback) од 0,5% за секоја трансакција во трговија – реална заштеда што директно влијае на домашниот буџет. Картичките овозможуваат месечна потрошувачка до висина од четири плати, до 40 дена бескаматен период, односно 0% камата доколку вкупниот потрошен износ се подмири во првите 10 дена од завршувањето на месечниот циклус, а доколку не се подмири се применуваат редовни каматни стапки согласно продуктот. Дополнително, достапна е и можност за купување на рати без камата кај бројни трговци со ПОС терминали на Банката, како и попусти кај широка мрежа на партнери.



За клиентите кои често патуваат, Mastercard® Gold кредитните картички нудат дополнителни премиум бенефити, вклучително и бесплатен пристап за користење на услугите во деловните зони на над 1.500 аеродроми во светот – простор за одмор и уживање пред летот, со врвна услуга и комфор.



Сите картички на УНИБанка се со највисоки стандарди на сигурност и безбедност, овозможувајќи безгрижно плаќање – каде било и кога било.



Со УНИБанка како партнер од доверба, планирањето на патувања, пазарувања и лични задоволства станува поедноставно и поповолно.



Доколку сè уште немате кредитна картичка од УНИБанка, можеби токму сега е вистинскиот момент да изберете повеќе вредност за вашите финансии.

Комерцијална објава