Три опции за појадок што треба да ги избегнувате по 40-тата година

По 40. година телото повеќе не ги преработува јаглехидратите како во дваесеттите и триесеттите години. Хормоналните промени, постепеното намалување на чувствителноста на инсулин и забавувањето на метаболизмот може да ги направат скоковите на шеќерот во крвта поизразени и поштетни, што доведува до нагли падови на енергија, посилни желби за храна, тврдокорно дебелеење и зголемен ризик од инсулинска резистенција.

Здравствените експерти предупредуваат дека дел од најпроблематичните избори се кријат токму меѓу секојдневните намирници за појадок, а издвојуваат три што, особено по 40. година, би требало да се избегнуваат.

Гранола плочки

Гранола плочките често се сметаат за здрав избор, но многу купечки верзии содржат големи количини додаден шеќер и преработени јаглехидрати, што предизвикува брз пораст, а потоа пад на шеќерот во крвта.

„Тоа се разубавени чоколади без задоволството што го добивате кога јадете вистинска чоколада“, вели диететичарката Мишел Саари за „SheFinds“. Таа додава: „Содржат многу додаден шеќер и многу калории за многу мала количина. Прескокнете ги гранола плочките бидејќи реално не додаваат ништо значајно во исхраната.“

Печива

Печива, кроасани и слични производи често содржат големи количини рафиниран шеќер и преработени јаглехидрати што предизвикуваат нагло покачување, а потоа пад на шеќерот во крвта. Редовниот внес на ваква храна може да ја отежни контролата на телесната тежина.

„Преполни се со масти и шеќер, а ништо од тоа не е корисно за вашето здравје“, истакнува Саари. Таа советува наместо купување печива однапред да се подготви појадок, на пример тост со природен путер од кикирики и банана.

Засладени житарки

Многу купечки житарки за појадок се богати со рафинирани шеќери што предизвикуваат брз пораст, а потоа нагол пад на шеќерот во крвта. Долгорочно можат да ја отежнат контролата на телесната тежина и да го зголемат ризикот од инсулинска резистенција.

„Не се сите житарки исти, но често се богати со шеќер и немаат голема нутритивна вредност. Ако житарките немаат влакна, ништо не помага во регулирањето на шеќерот во крвта“, нагласува диететичарката.

По 40. година изборот на појадок може да има поголемо влијание врз нивото на шеќер во крвта, енергијата и телесната тежина отколку порано. Експертите истакнуваат дека намирници богати со рафинирани шеќери и преработени јаглехидрати можат да предизвикаат нагли скокови и падови на шеќерот, што долгорочно го зголемува ризикот од инсулинска резистенција.

Како подобра опција се наведува појадок што комбинира влакна, протеини и здрави масти, на пример јајца со зеленчук или грчки јогурт со јаткасти плодови и свежо јагодесто овошје. Ваквите комбинации можат да помогнат во постабилна регулација на шеќерот во крвта и подолго чувство на ситост.