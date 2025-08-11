 Skip to main content
11.08.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 11 август 2025
Неделник

Пијалак направен од овие четири состојки ви помага да ослабете

Здравје

11.08.2025

Freepik

Во потрага по поздрав живот и идеална телесна тежина, многу луѓе се свртуваат кон природни решенија кои можат да го поддржат процесот на слабеење.

Станува збор за рецепт кој вклучува само четири лесно достапни состојки, а подготовката трае само неколку минути. Клучот за неговата популарност лежи во тврдењата дека може да го забрза метаболизмот, да го намали апетитот и да помогне во согорувањето на масните наслаги.

За да го подготвите овој пијалок ќе ви требаат: банана, лимон, краставица и ѓумбир.

Прво, исечете ја бананата на мали парчиња и згмечете ја во сад додека не добиете мазна смеса. Позната е по тоа што е богата со растителни влакна и нискокалорична, поради што дава чувство на ситост и може да помогне во контролата на апетитот.

Потоа се додава сок од еден лимон, што придонесува за подобро варење и го освежува целиот пијалок. После тоа, половина краставица се ренда во смесата, која содржи многу вода, но многу малку калории – што ја прави идеална за оние кои сакаат да го намалат внесот на храна.

На крај, додадете мало парче свеж ѓумбир, рендано директно во садот. Ѓумбирот е познат како моќен природен додаток кој придонесува за чувство на ситост и дава енергија.

Откако ќе се соединат сите состојки, во смесата се истураат три чаши топла вода. Напитокот треба да се остави да отстои неколку часа, а потоа да се процеди. Се препорачува да се консумира 15 минути пред оброците, за најдобар ефект.

Комбинацијата од влакна, витамини и вода го прави овој сок погоден за секојдневна консумација.

Поврзани вести

Здравје  | 08.08.2025
Диета со јајца, се топат 10 килограми за две недели
Мода и убавина  | 30.07.2025
Диетата со сардини – го забрзува метаболизмот, а килограмите исчезнуваат без трага!
Мода и убавина  | 19.07.2025
Од утре и до 41 степен – време е за оваа петдневна диета со лубеница