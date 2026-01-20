Новиот закон ќе ги забрани цигарите со овошни вкусови, овие производи полесно создаваат зависност

Фрипик

Со новиот закон за заштита од пушење предвидена е забрана за производство, увоз и продажба на никотински производи со овошни, слатки, ментол, билни и други вкусови, за кои се смета дека ја олеснуваат првата употреба и ја забрзуваат зависноста, соопштија во Министерството за здравство.



Ова е една од најсилните превентивни мерки и во европските земји. Новиот предлог-закон за заштита од пушењето предвидува регулирање на сите никотински производи, вклучувајќи цигари, електронски цигари (со и без никотин), загреани тутунски производи, бездимни никотински производи, како и производи што го имитираат пушењето. Целта е да се регулира употребата и на новите никотински производи, имајќи предвид дека тие создаваат чад или аеросол со штетни материи, а според последните истражувања овие производи често полесно создаваат зависност“, се вели во соопштението на министерството.



Како што велат оттаму, целта на овој сегмент од законот е заштита на здравјето на младото население, за кое најновите истражувања покажуваат дека меѓу учениците на возраст од 13 до 15 години вкупно 9 отсто моментално користат електронски цигари, а 4,9 отсто од учениците моментално користат тутунски производи кои се загреваат.

