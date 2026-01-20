 Skip to main content
Бараат казните да бидат и на албански јазик: ДУИ ќе даде поддршка за Законот за „Сејф сити“

Македонија

,ДУИ донесе одлука да ги поддржи предложените измени во Законот за прекршоци со кои системот „Сејф
Сити“ треба да стартува од први февруари. Рина Ајдари координатор на пратенчиката група нагласи дека едно од главните нивни барања се известувањата од „Сејф Сити“ да бидат и на
албански јазик, кој велат, е службен во државата.

Според Ајдари сега ќе дадат шанса на овој проект, а доколку нивните барања не бидат исполнети ќе иницираат нови законски измени.

„Сејф сити“ ќе казнува и за зборување на мобилен и неносење на појас?

Од денеска се тестираат и камерите пред најавеното пуштање за десет дена.

