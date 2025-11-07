Најздрави јаткасти плодови

Ф’стаци

Ф’стаците се најдоа на првото место на ранг листата поради тоа што се одличен извор на протеини, влакна и здрави маснотии. Нутриционистката Керолин Браун ги нарекува овие плодови “activity food” (храна за активност) бидејќи ф’стаците се продаваат во лушпа, а за да уживаме во нив, треба да ги лупиме. Керолин вели дека оваа “активност” е одлично средство против емоционалното прејадување.

Ореви

Во народната медицина, оревите се сметаат за одлична храна која го чува здравјето на мозокот, бидејќи со својот облик тие потсетуваат на мозок. Нутриционистите се сложуваат со овој интуитивен факт, бидејќи оревите содржат есенцијални омега-3 масни киселини, кои играат важна улога во физиологијата на мозокот. Покрај тоа, тие штитат од срцеви болести и ги намалуваат воспаленијата во организмот, вели нутриционистката Алана Волдрон.

Бразилски ореви

Бразилските ореви се на високото трето место бидејќи се богати со селен, минерал со моќни антиоксидантни својства. “Консумирајте бразилски ореви секогаш кога сте загрижени за своето репродуктивно здравје или доколку имате проблеми со тироидната жлезда” – вели нутриционистката Џесика Кординг.

Индиски ореви

Нутриционистите ги препорачуваат овие јаткасти плодови поради изобилството на бакар и магнезиум. “Бакарот е важен за правилното искористување на железото во организмот, а магнезиумот помага во регулација на мускулните и нервните функции, а го контролира и нивото на шеќер во крвта”, вели Алана. Нивната употреба е разновидна – тие се одлични за правење на млеко, можат да се користат како кремаст сос, сирење итн.

Бадеми

Бадемите се познати по својата висока концентрација на витаминот Е, кој е важен за здрава и блескава кожа. Освен тоа, витаминот Е игра важна улога во имунолошкиот систем и го штити организмот од штетните материи. Бадемите содржат магнезиум, калциум и фолат, како и незаситени масни киселини кои ги намалуваат воспалителните процеси и го намалуваат ризикот од срцеви заболувања. Консумирајте ги сирови или печени, во форма на масло, брашно, млеко или едноставно крупни насецкани во салата.