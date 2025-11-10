Калинка – кралица на есенските овошја

Фрипик

Калинката е веројатно омилениот есенски деликатес за оние кои го сакаат овошјето

Позната е по својот добар вкус, но нејзините плодови можат да понудат многу повеќе.

Калинката е нискокалорична и има малку масти, но е богата со растителни влакна, витамини и минерали.

Богата со антиоксиданси



Антиоксидансите се соединенија кои помагаат да се заштитат клетките на вашето тело од оштетувања предизвикани од слободните радикали. Големите количини на слободни радикали можат да бидат штетни и да придонесат за бројни хронични заболувања. Калинките се богати со антиоксиданси и полифенолни соединенија, вклучувајќи пуникалгини, антоцијанини и хидролизирачки танини.

Придобивки за здравјето на срцето



Постојат докази дека овошјето богато со полифенолни соединенија, како што се калинките, може да биде корисно за здравјето на срцето, објавува Healthline.

Го поддржува здравјето на уринарниот систем



Покрај тоа, студиите врз животни покажале дека екстрактот од калинка може да има позитивен ефект во регулирањето на концентрацијата на оксалат, калциум и фосфат во крвта, кои се вообичаени компоненти на камења во бубрезите.

Може да има антимикробни својства



Соединенијата од калинката можат да помогнат во борбата против штетните микроорганизми.

Го поддржува здравјето на дигестивниот систем



Јадењето калинки може да помогне во поддршката на здравјето на вашиот цревен микробиом, кој игра клучна улога во многу аспекти на здравјето. Пребиотиците служат како гориво за корисните бактерии во вашите црева и поддржуваат поздрав цревен микробиом. Покрај тоа, калинката е богата со растителни влакна, кои се неопходни за здравјето на дигестивниот систем и можат да заштитат од некои дигестивни состојби.