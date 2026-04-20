„Калинка“ – симбол на среќа и добивки до 700.000 денари!

Инстант лозот „Калинка“ е еден од најпрепознатливите и најомилените лозови на Државна лотарија. Пласиран уште во 2010 година како прв паричен лоз во историјата на Државна лотарија, „Калинка“ веќе израдува многу среќни добитници со различни парични добивки.

Со својата богата симболика – плодот калинка како симбол на среќа, благодат и радост е дел и од корпоративното лого на Државна лотарија. „Калинка“ е лесна и забавна игра – доволно е да се изгребат полињата за игра и да се пронајдат три исти износи, кои може да ви донесат една од 7-те главни премии по 700.000 денари или една од многубројните други парични добивки.

Со секој лоз, шансата за нова среќна приказна е пред вас, а со цена од само 70 денари, „Калинка“ останува достапна и привлечна за сите што сакаат да ја предизвикаат својата среќа.

„Калинка“ може да се сподели и како подарок во ковертите „Среќа плус“ на Државна лотарија. Со еден коверт подарувате симбол на среќа и можност за добивка до 700.000 денари, претворајќи го подарокот во вистинска радост.

Среќата е навистина насекаде – откријте ја со „Калинка“!