Храна што може да се јаде навечер без никакви проблеми

Мисиркини гради

Мисирката е богата со аминокиселината Л-триптофан, која предизвикува чувство на поспаност и релаксација, поради што ова месо е добар избор за вечерна ужина. Имено, протеините ќе го намалат чувството на глад, додека триптофанот влијае на мирен сон.

Крекери од сирење и јаткасти плодови

Ова е идеална ужина бидејќи содржи протеини и влакна, па истото важи и ако го јадете пред спиење. Сирењето содржи и триптофан, што објаснува зошто е добро да се јаде пред спиење. Секако, изберете помалку масни, млади сирења.

Зеленчук и хумус

За вечерниот оброк се препорачуваат и зеленчук како што се млади моркови, домати и краставици. Со хумусот, зеленчукот станува вистински оброк. Најдобро е сами да направите хумус, но ако е купен, треба да ја проверите етикетата за да видите дали содржи шеќер.

Ф’стаци

Ф’стаците се одличен извор на влакна, протеини и минерали како што се магнезиум и бакар, како и витамин Е и фолна киселина. Тие се исто така одличен извор на монозаситени масти.

Банани и кикирики

Бананата е одличен избор бидејќи содржи калиум, кој влијае на релаксација на мускулите. Исто така, постојат сложени јаглехидрати кои ги регулираат скоковите на шеќерот во крвта што можат да ве држат будни. Комбинирајте ја со путер од кикирики, кој е одличен извор на масти и триптофан.

Како да го избегнете ноќниот оброк

Сонот е исклучително важен за нашето здравје, па затоа храната со висока концентрација на сол треба да се избегнува навечер. Иако е во ред да јадете нешто повремено, будењето за храна не е здраво. Обидете се да јадете доволно квалитетна храна во помали количини неколку пати во текот на денот за да избегнете да се разбудите гладни.

Сепак, понекогаш се чувствуваме вознемирено и под стрес, па посегнуваме по храна. Во тој случај, најдобар избор е чај од нане или камилица.