Гордана Лолеска: Ве молам да не замижуваме пред туѓата болка, хуманоста нѐ прави поголеми луѓе, подарете живот

Органодарителството е највисокиот чин на човечност. Тоа е одлука со која во моменти на најголема тага и загуба избирате да бидете нечиј спасител и да подарите живот токму онаму каде што надежта згаснала, вели претседателката на Здружението за ретки болести „Ретко е да си редок“, Гордана Лолеска, која со свое видео-обраќање се вклучи во рамки на националната кампања, што се реализира под мотото „Органодарителството ѝ дава највисока смисла на човечноста!“.

Секој ден започнува со надеж, но за многу семејства секој ден е само уште едно долго неизвесно чекање. Јас сум Гордана Лолеска, претседател на здружението за ретки болести „Ретко е да си редок“ од Охрид. Како активист, како човек често се прашувам: што е пострашно? Дали моментот кога ќе ја слушнеш ретката дијагноза за која што со години нема лек или оној момент кога ќе ти соопштат дека со тек на времето ќе доведе до откажување на некој витален орган. Многумина не знаат дека голем дел од пациентите со ретки болести во текот на својата борба се соочуваат со токму со оваа реалност. За нив, трансплантацијата на бубрег, црн дроб или бели дробови, е единствениот преостанат спас за живот, посочува Лолеска.

Нагласува дека денес не говори само како активист, туку со со целото нејзино битие, со сета нејзина ранливост и сила, како мајка, како родител, чие дете се наоѓа на листата на чекање на органи и додава дека кога во семејството страда еден член, тогаш страда и целото семејство.