 Skip to main content
20.08.2025
Република Најнови вести
Среда, 20 август 2025
Неделник

Алиу најави промени на 12 закони, меѓу кои и дигитализација и надградба на „Мој термин“

Здравје

20.08.2025

Министерот за здравство, Азир Алиу денеска одржа работна средба со претседателот на Здружението на лекари по семејна медицина (ЗЛОМ), д-р Драган Ѓоргиевски и со претставници од Здружението, на која се разговараше за повеќе актуелни теми, со фокус на унапредување на електронското здравство и можностите за укинување на хартиениот картон.

Лекарите по семејна медицина имаат суштинско значење за превенција, рано откривање на болестите и континуирано следење на здравјето на пациентите. На денешната средба разговаравме за различните начини за стимулирање на семејните лекари за отворање нови ординации, како и за континуирана здравствена заштита во помалите населени места. Во таа насока интензивно работиме на промени на 12 закони, меѓу кои и дигитализација и надградба на националниот систем МојТермин, со цел унапредување на здравствениот систем и оптимизација на здравството во Македонија, истакна министерот Алиу.

Поврзани вести

Македонија  | 18.07.2025
Тошковски: МВР формира нова Единица за сајбер безбедност која ќе биде клучен столб за дигиталниот суверенитет на институцијата
Здравје  | 29.06.2025
Нови правила за „Мој термин“, ќе се знае точно кој каде треба да оди
Македонија  | 13.06.2025
Јаревски: Граѓаните ќе можат од својот дом да симнат и испечатат документи, наместо да одат на шалтер