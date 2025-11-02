Во Берово утрово – 1 степен, максималната дневна и до 23

Фото: Freepik

Во Берово минималната утринска температура изнесувала -1, во Струмица 2, Тетово и Демир Капија 3, Скопје–Петровец, Крива Паланка, Битола и Гевгелија Прилеп, Штип, Велес, Кавадарци, Маврови Анови и Лазарополе 5. Шест степени во Скопје–Зајчев Рид и Куманово, 7 во Охрид, Претор и Попова Шапка, 8 во Виница и Крушево.

Изутринава по одделни котлини има појава на магла. Во текот на денот времето ќе биде сончево со мала до умерена локална облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец.

Максималната температура ќе биде во интервал од 18 до 23 степени. Во Скопје, наутро во делови од котлината со појава на слаба магла. Во текот на денот времето ќе биде претежно сончево. Ќе дува слаб ветер од југоисточен правец. Максималната температура ќе достигне до 21 степен.