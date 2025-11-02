 Skip to main content
02.11.2025
Недела, 2 ноември 2025
Просечната излезност во Скопје до 9 часот е под државниот просек

Скопје

02.11.2025

До 09:00 часот, според официјалните податоци на ДИК, излезноста во скопските општини е умерена, со забележливи разлики меѓу урбаните и периферните подрачја.


Највисока излезност има во Кисела Вода (3.54%), по што следат Карпош (3.08%), Центар (2.84%) и Аеродром (2.78%).
Под 2% излезност бележат Чаир (1.09%) и Сарај (0.72%), кои традиционално имаат поспора динамика во раните часови на изборниот ден.

Вкупно земено, просечната излезност во Скопје е под државниот просек, што укажува на послаб почеток на изборниот ден во главниот град во споредба со источните и југоисточните општини.

