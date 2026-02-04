 Skip to main content
04.02.2026
Среда, 4 февруари 2026
Земјотрес во Грција од 3,7 степени по Рихтер, почувствуван и во Охрид

04.02.2026

Телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Македонија, на сеизмолошките станици инсталирани и одржувани од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, вечерва во 19 часот и 50 минути регистрираа земјотрес чиј епицентар потекнува од соседна Грција, на околу 100 км југоисточно од Скопје.

Од Сеизмолошката опсерваторија инфрмираат дека земјотресот бил со Рихтерова локална магнитуда од 3.7 степени.

-Според досегашните податоци со кои располага опсерваторијата, земјотресот е почувствуван во Охрид и околината со интензитет од III степени според Европската макросеизмичка скала, стои во соопштението на Сеизмолошка опсерваторија, соопштија од Сеизмолошката опсерваторија.

