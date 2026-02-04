Земјотрес во Грција од 3,7 степени по Рихтер, почувствуван и во Охрид

Freepik

Телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Македонија, на сеизмолошките станици инсталирани и одржувани од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, вечерва во 19 часот и 50 минути регистрираа земјотрес чиј епицентар потекнува од соседна Грција, на околу 100 км југоисточно од Скопје.

Од Сеизмолошката опсерваторија инфрмираат дека земјотресот бил со Рихтерова локална магнитуда од 3.7 степени.