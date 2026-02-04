Eпштајн сакал да го купи апартманот на Тито од чија продажба и Македонија имаше дел

Лајчак рекол дека „сè што се однесува на поранешна Југославија или сегашните држави наследнички треба да се консултира со него бидејќи тој нè познава до срж“.

Мирослав Лајчак, поранешен специјален претставник на ЕУ и дипломат задолжен за дијалогот меѓу Белград и Приштина, учествувал во „ловот“ на покојниот сексуален престапник Џефри Епштајн за луксузниот пентхаус на СФРЈ во Њујорк.

Лајчак рекол дека „сè што се однесува на поранешна Југославија или сегашните држави наследнички треба да се консултира со него бидејќи тој нè познава до срж“.

Кореспонденцијата била меѓу трите милиони документи поврзани со Епштајн објавени од Министерството за правда.

Епштајн бил заинтересиран да купи една од најстарите њујоршки вили, зградата на поранешна СФРЈ, таканаречената Титова вила, која се наоѓа на Петтата авенија.