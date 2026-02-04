 Skip to main content
04.02.2026
Република Најнови вести
Среда, 4 февруари 2026
Неделник

Средба Мицкоски-Вајц: Акцент ставен на потребата од продолжување на реформите во насока на европските стандарди

Македонија

04.02.2026

Премиерот Христијан Мицкоски денеска во Владата остварил средба со известувачот на Европскиот парламент за земјава Томас Вајц, на која акцентот бил ставен врз потребата од продолжување на реформите во насока на европските стандарди.

-Денес остваривме средба со известувачот на Европскиот парламент за Македонија, Томас Вајц. На средбата разменивме мислења за актуелните политички и реформски процеси, европската агенда на државата, како и за предизвиците и можностите во процесот на евроинтеграција, објави премиерот Мицкоски на својата Фејсбук страница.

Посебен акцент, како што инфoрмира Мицкоски, бил ставен на владеењето на правото, институционалната стабилност и потребата од продолжување на реформите во насока на европските стандарди.

Поврзани вести

Македонија  | 04.02.2026
Средба Мицкоски – Сјаојан: Односите меѓу нашите две земји се темелат на заемна почит, разбирање и соработка
Економија  | 04.02.2026
Владата нуди своја формула за пресметување на покачувањето на платите во администрацијата
Хроника  | 04.02.2026
Мицкоски побарал жесток одговор од полицијата, за да не се повтори дивеењето на граѓани без возачки дозволи
﻿