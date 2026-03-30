30.03.2026
Понеделник, 30 март 2026
Времето се влошува: Ветер од северен правец, дожд и снег… детална прогноза за следните 4 дена

Под влијание на циклонска активност од утре до петок ќе има повремени врнежи од дожд, а на планините од снег. Поради заладување врнежите ќе преминат во снег и во некои од повисоките места. Пообилни врнежи ќе има во среда и четврток. Од овој бран локално се очекува да наврнат над 50 l/m². Ќе дува умерен, а во среда засилен ветер од североисточен правец.
Во деновите од викендот времето ќе биде претежно стабилно со пораст на дневните температури.

Во Скопје, во следните три дена ќе има повремени врнежи од дожд. Врнежите ќе бидат пообилни во среда попладне и во четврток. Потоа времето ќе биде претежно стабилно и потопло.

Прогноза за 01.04.2026
Минимална температура: 0°C до 6°C
Максимална температура: 8°C до 13°C

Претежно облачно со повремени локални врнежи од дожд. На повисоките планини на северозапад врнежите ќе преминуваат во снег. Ќе дува умерен, наместа повремено засилен ветер од североисточен правец.

Прогноза за 02.04.2026
Минимална температура: 1°C до 6°C
Максимална температура: 7°C до 12°C

Oблачно со повремени локални врнежи од дожд, на планините од снег. Ќе дува умерен, повремено засилен ветер од северен правец.

Прогноза за 03.04.2026
Минимална температура: -1°C до 6°C
Максимална температура: 8°C до 15°C

Променливо облачно со повремени локални слаби врнежи од дожд, на планините од снег. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец.

﻿