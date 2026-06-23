Времето попладне со дожд, грмежи, силен ветер

Времето денеска ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, а во попладневните часови се очекува промена на временските услови поради влијание на циклонска активност. Ќе се развива нестабилна облачност проследена со дожд, грмежи и засилен ветер со брзина над 60 километри на час, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи.

Според прогнозата, локално временските процеси ќе бидат поинтензивни, со пообилен пороен дожд, силни налети на ветер и појава на град. Максималната дневна температура ќе се движи во интервал од 28 до 36 степени.

Во Скопје ќе преовладува сончево време со мала до умерена облачност. Во попладневните часови ќе има услови за развој на нестабилна облачност, проследена со дожд, грмежи и засилен северен ветер. Максималната температура во главниот град ќе достигне до 33 степени целзиусови.