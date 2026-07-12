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12.07.2026
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Недела, 12 јули 2026
Неделник

Утре е Павловден, еве што се верува дека ќе ви се случи ако ве полази пајак

Сервиси

12.07.2026

Православните верници по денешниот Петровден, утре го одбележуваат големиот православен празник Павловден, кој секогаш се празнува на 13 јули.

На Павловден именден слават тие што го носат името Павле, Пајо, Павлина и сл. иако и претходниот ден може да се сретне празнување на овие имендени, затоа што претходниот ден се празнува споменот на двајцата апостоли.

На Павловден жените повеќе му посветуваат внимание од Петровден.

Во некои места на овој ден не се работи за да не се дојде до контакт со пајаци, да не го каснат некого при полските работи, жетва, врзување снопови, и слично.

Се верува дека човек каснат од пајак на овој ден тешко ќе оздрави. Затоа овој ден е познат и како Пајаковден.

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