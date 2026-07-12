Охридското Езеро е едно од 5 најстари езера во светот кои постојат и денес – природни чуда стари милиони години

Додека повеќето езера се создаваат и исчезнуваат во текот на илјадници години, постојат неколку вистински природни феномени кои опстојуваат милиони години. Благодарение на тектонските процеси и нивната уникатна геолошка историја, овие езера се меѓу најстарите на планетата и претставуваат дом на ретки растителни и животински видови.

1. Бајкалско Езеро (Русија) – околу 25 милиони години

Бајкалското Езеро е најстарото и најдлабокото слатководно езеро во светот. Се наоѓа во Сибир и содржи околу 20 проценти од незамрзнатите резерви на слатка вода на Земјата. Поради својата старост, во него живеат стотици ендемски видови кои не можат да се најдат никаде на друго место.

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2. Езерото Тангањика (Африка) – околу 9 до 12 милиони години

Сместено помеѓу Танзанија, Демократска Република Конго, Бурунди и Замбија, Тангањика е второто најдлабоко езеро во светот. Познато е по исклучително богатиот подводен свет и по тоа што е едно од најважните слатководни живеалишта на планетата.

3. Касписко Езеро – околу 5,5 милиони години

Иако често се нарекува море, Каспиското Море всушност е најголемото езеро во светот. Се простира меѓу Европа и Азија и има солена вода. Неговата древна историја и огромната површина го прават едно од највпечатливите природни богатства на Земјата.

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4. Езерото Бива (Јапонија) – околу 4 милиони години

Најголемото езеро во Јапонија е старо околу четири милиони години. Освен што обезбедува вода за милиони луѓе, Бива е дом на голем број ендемски видови и претставува важен симбол на јапонската природа.

5. Охридско Езеро (Македонија) – околу 2 до 3 милиони години

Едно од најстарите езера во Европа и вистинска гордост на Балканот. Охридското Езеро е под заштита на УНЕСКО и е познато по исклучително чистата вода и богатата флора и фауна. Научниците проценуваат дека е старо меѓу два и три милиони години, а повеќе од 200 видови што живеат во него се ендемски.

Овие древни езера не се само туристички атракции, туку и живи сведоци на геолошката историја на Земјата. Нивната старост им овозможила да развијат уникатни екосистеми, поради што претставуваат вистинско богатство за науката и природата.