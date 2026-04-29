Сончево време со мала до умерена облачност

Времето денеска ќе биде сончево со мала до умерена облачност. Попладне ќе има локален развој на нестабилна облачност со пороен дожд и појава на грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветер во источните делови од југозападен, a во западните делови од променлив правец.

Минималната температура ќе биде во интервал од три до девет, а максималната ќе достигне од 20 до 25 степени.

Во Скопје, сончево со мала до умерена облачност и услови за слаб локален дожд. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец.

Минималната температура ќе се спушти до 7, а максималната ќе достигне до 24 степени.

Утре под влијание на влажна и постудена воздушна маса ќе биде облачно со врнежи од дожд кои наместа ќе бидат пообилни (од 15 до 20 l/m2). Поради продор на постуден воздух од север, врнежите од дожд на планините ќе преминуваат во врнежи од снег.

Од петок до крајот на неделава ќе се задржи променливо облачно и нестабилно време со повремени врнежи од дожд. Ќе дува умерен, до засилен ветер од северен правец, кој повремено ќе надминува брзина од 60 km/h. Температурата ќе биде во опаѓање, а утринската наместа ќе се спушти и под нула.