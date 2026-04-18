18.04.2026
Сончево со мала до умерена облачност

Времето денеска ќе биде сончево со мала до умерена облачност. Во југоисточните делови ќе има услови за краткотраен локален дожд и појава на ретки грмежи. Ќе дува засилен, повремено силен ветер од северен правец, поизразен долж Повардарието, соопшти Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР).

Утринските температури ќе се движат од 5 до 11 степени, а дневните од 16 до 22 степени

Во Скопје времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Ќе дува засилен ветер од северен правец. Утринската температура ќе достигне до 11 степени, а дневната до 22 степени.

Од понеделник во вечерните часови до среда времето повторно ќе биде нестабилно со врнежи од дожд. Во вторник ќе биде наместа нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Ќе дува ветер од северен правец, информираат од УХМР.

