Гугл воведува нови ВИ функции за полесно купување и планирање летувања

Freepik

Американскиот технолошки гигант Гугл денеска претстави серија нови функции во рамките на својот систем за вештачка интелигенција, дизајнирани на корисниците да им го олеснат купувањето и планирањето на летувањата.

Новата функција им овозможува на корисниците едноставно да опишат што бараат од стока, по што вештачката интелигенција може да ги контактира локалните продавници и да прибере информации за достапноста на производите, а потоа да ги проследи до корисникот.

Клучна иновација е способноста на вештачката интелигенција да дејствува како личен асистент кој физички ја проверува состојбата на резервите во непосредна околина на корисникот, пренесува Тех кранч.

Покрај тоа, Гугл воведе и опција за следење на цените на хотелите на ниво на поединечни објекти, што значи дека корисниците можат да ги следат промените на цените за конкретен хотел и да добиваат известувања преку е-пошта кога ќе дојде до промена. Овој систем е дел од поширокото унапредување на агентната вештачка интелигенција во пребарувањето, каде што ВИ не само што прикажува информации, туку и активно извршува задачи во име на корисникот.

Гугл исто така во извештајот сподели податоци кои покажуваат драстичен пресврт во однесувањето на патниците. Интересот за термини како „AI travel assistant“ (ВИ асистент за патувања) скокнал за неверојатни 350 отсто во изминатата година. Прашањата како „како да се користи ВИ за пронаоѓање евтини летови“ станаа водечки трендови, додека интересот за резервација на летови преку ВИ пораснал за 315 отсто.