21.02.2026
Република Најнови вести
Сабота, 21 февруари 2026
Неделник

Променливо време со силен северен ветер

Сервиси

21.02.2026

Freepik

Времето денеска ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Наместа ќе има услови за провејување на слаб снег. Ќе дува умерен, a долж Повардарието повремено засилен ветер од северен правец.

Минималната температура ќе биде во интервал од минус еден до шест, а максималната ќе достигне од четири до 12 степени.

Во Скопје, променливо облачно со сончеви периоди. Ќе дува умерен ветер од северен правец.

Минималната температура ќе се спушти до четири, а максималната ќе достигне до десет степени.

За време на викендот ќе дува засилен ветер од северен правец, а денеска ќе има услови за провејување на слаб снег. Од недела следува период на стабилно време со високи дневни температури.

