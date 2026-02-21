Променливо време со силен северен ветер

Freepik

Времето денеска ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Наместа ќе има услови за провејување на слаб снег. Ќе дува умерен, a долж Повардарието повремено засилен ветер од северен правец.

Минималната температура ќе биде во интервал од минус еден до шест, а максималната ќе достигне од четири до 12 степени.

Во Скопје, променливо облачно со сончеви периоди. Ќе дува умерен ветер од северен правец.

Минималната температура ќе се спушти до четири, а максималната ќе достигне до десет степени.

За време на викендот ќе дува засилен ветер од северен правец, а денеска ќе има услови за провејување на слаб снег. Од недела следува период на стабилно време со високи дневни температури.