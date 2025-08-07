 Skip to main content
07.08.2025
Четврток, 7 август 2025
Делови од Скопје денеска без струја

07.08.2025

Регионалниот центар за управување со кризи по добиено известување од ЕВН Македонија АД информира дека денеска без електрична енергија ќе останат корисниците од неколку улици во Скопје.

Во периодот од 08.00 до 12.00 часот, без струја ќе бидат корисниците од ул. Михаил и Ефтихиј, а од 09.00 до 12.00 часот, корисниците од ул. Фредерик Шопен во Општина Кисела Вода.

Од 09.00 до 14.30 часот без електрична енергија ќе бидат дел од корисниците од ул. Бриселска во Карпош. Од 11.00 до 14.00 часот, пак, без струја ќе бидат корисниците од улицата кај керамика Имола под обиколницата во Бутел.

