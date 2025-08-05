 Skip to main content
07.08.2025
Република Најнови вести
Четврток, 7 август 2025
Неделник

Папата Лав XIV: Ниту една вештачка интелигенција не може да ја замени прегрaтката

Живот

05.08.2025

„Живееме во време кога технологијата и вештачката интелигенција ни нудат нови можности, но ниту еден алгоритам не може да ја замени прегратката, ниту погледот, ниту вистинската средба – со Бога, со пријателите, со семејството.“

Со овие зборови, Папата Лав XIV им се обрати на десетици илјади млади кои се собраа на отворањето на Младфест во Меѓугорје. Пораката ја пренесе апостолскиот визитатор надбискупот Алдо Кавали, кој ги охрабри младите да останат отворени за човечкото, духовното и автентичното.

